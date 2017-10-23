ميناء دمياط يصدّر 11 ألف طن يوريا ويستقبل 7 سفن عملاقة

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم الإثنين، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 11 ألف طن يوريا و840 طن رمل زجاجي و100 طن فوسفات و1270 طن ملح، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2604 طن قمح، في حين غادرت 51 سيارة بحمولة 5178 أطنان قمح.

واستقبلت هيئة الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 169400 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16368 طنًا، كما استقبل الميناء قطارًا محملا بحوالي 920 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.