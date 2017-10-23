«هيونداي إيونيك» تحصد جائزة السيارة الخضراء الأفضل في 2018

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استطاعت سيارة شركة "هيونداي" الكورية العملاقة "إيونيك" والتي تنتمي للطراز الكهربائي الخالص، أن تحسم لقب أفضل "سيارة خضراء" في العالم لعام 2018، وذلك بعد أن تم إدراجها في القائمة النهائية للمؤسسة الصحفية "جرين كار جورنال".

وحسب موقع "بزنس إنسايدر"، فإن السيارة الكهربائية الكورية العملاقة استطاعت أن تدخل قائمة الخمسة الأفضل من حيث معدلات المحافظة على البيئة واتباع نسق يدعم نظافتها، مشيرًا إلى أن اسم الفائز الذي تحدد فعليًا سيتم الإعلان عنه في قسم التكنولوجيا في مركز لوس أنجلوس للمؤتمرات 30 نوفمبر المقبل.

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وأعلنت الشركة الكورية العملاقة منذ عدة أشهر، أنها تنوي التركيز بشكل رئيسي على الإصدارات الكهربائية في الأسواق العالمية، وذلك في ظل ازدياد الطلب على الطرازات الكهربائية والهجين في العديد من الأسواق العالمية على مدار الأشهر الماضية.

وتبذل العديد من المؤسسات العالمية المعنية بالبيئة ونظافتها، مجهودات واسعة للحد من الآثار البيئية السلبية الواسعة للسيارات التي تعمل بالوقود المحروق، وهو الأمر الذي دفعها لتدعيم تواجد الإصدارات الهجين والكهربائية بشكل رئيسي خلال السنوات الماضية، للحد الذي أدى بالعديد من الشركات العملاقة، لوضع موعد نهائي لإلغاء كافة إنتاجاتها من السيارات التي تعمل بالمحروقات.