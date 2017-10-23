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عضو "دفاع النواب" عن ضرب القوات الجوية 8 سيارات: "موجعة للإرهاب"

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مصراوي Masrawy

عضو "دفاع النواب" عن ضرب القوات الجوية 8 سيارات: "موجعة للإرهاب"

03:09 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

اللواء سلامة الجوهري

القاهرة – مصراوي: 

أشاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء سلامة الجوهري بالعملية التي نفذتها القوات الجوية، اليوم الاثنين، وأسفرت عن تدمير 8 عربات دفع رباعي.

وقال " الجوهري"، في تصريح خاص لمصراوي، إن الضربة الجوية "رد جيد"، بعد عملية الواحات الغادرة لقوات الشرطة منذ يومين، مؤكدًا على دعم المجلس ونوابه الكامل لقوات الأمن في المرحلة الحالية.

وأضاف: " تواجه حالة حرب من قوى ظلامية مدعومة بقوى من الخارج، ورغم ذلك فحالة يقين موجودة ويقين أن قيادتها وشعبها وأجهزتها، قادرة على توجيه مزيدًا من الضربات الموجعة للإرهاب وقهره في النهاية".​

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