علامات الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال

كتبت- ريم ياسر:

كشفت هيئة الاذاعة البريطانية bbc عن دراسة حديثة، تفيد بتعرض الرجال للإصابة بسرطان الثدي و أن المرض لا يقتصر على النساء فقط كما يعتقد أغلب الناس.

أوضحت الدراسة أن إصابة الرجال بسرطان الثدي يعد أمرا نادراً، لكنه يحدث بالفعل، حيث أجريت الأبحاث في أيرلندا، و ثبت أنه يصاب بالمرض 10 رجال من التعداد السكاني كل عام.

و وفقاً للدراسة المنشورة، أنه اكتشف ايان كرانستون، مواطن أيرلندي يبلغ من العمر 70 عاماً، إصابته بسرطان الثدي فى مايو الماضي، وخضع لعملية دقيقة بعد ذلك بأسبوعين.

كما اشارت الدراسة بأنه يتعين على الرجال في جميع أنحاء العالم فحص أثداءهم بإستمرار، حيث توجد لديهم مجموعة صغيرة من أنسجة الثدي وراء حلماتهم مما يمكنهم من الإصابة بسرطان الثدي، لذلك فى حال حدوث تغير فى شكل الحلمة أو حدوث أي من العلامات التالية يتوجب عليهم الذهاب للطبيب فوراُ:

- تغير شكل الحلمة إلى حلمة مقلوبة

-ورم في أي مكان داخل أنسجة الثدي

-إفرازات ناتجة عن الحلمة

- ظهور قرحة أو ورم.