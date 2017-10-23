مطاعم ترفع العلم الأصفر في تايلاند..والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

انطلق منذ أيام، المهرجان السنوي للنباتيين في تايلاند، وسط إقبال كبير من المواطنين العازفين عن تناول اللحوم. بحسب جريدة الشرق الأوسط السعودية.

رفعت المطاعم التايلاندية أعلام صفراء صغيرة بالعاصمة بانكوك، لتمييزها عن باقي الأماكن التي تقدم أطباقا تحتوي على لحوم.

يحظى المهرجان بشعبية كبيرة بين الشعب التايلاندي خاصةً من كانوا من أصل صيني منذ أن بدأ قبل أكثر من 150 عاما في جزيرة بوكيت السياحية الشهيرة على بعد نحو 840 كيلومترا جنوب بانكوك.