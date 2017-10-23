انفصاله عن «منى زكي» وبطولة «تراب الماس».. 8 شائعات طاردت «أحمد حلمي»

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لا يخلو الوسط الفني من إطلاق شائعات تطال النجوم، فمنها شائعات الزواج والطلاق والمرض أيضًا، الفنان أحمد حلمي واجهته العديد من الشائعات آخرها إصابته بورم سرطاني جديد، حيث اكتشف النجم إصابته بورم سرطانى فى الظهر فى الأيام الأخيرة في أثناء تصوير دوره فى فيلمه السينمائى الأخير "صنع فى مصر" فكان يضع البسمة على وجوه الجميع وبداخله وحش يريد التهامه، ولكنه أخفى الخبر عن كل المحيطين به وخاصة كل من له علاقة بالإعلام.

وخضع أحمد حلمي للجراحة وأزال الأطباء ورما خبيثا من الدرجة الأولى وتماثل للشفاء، ووقتها فقط أعلن الخبر ليشعر جمهوره وأهله وأصدقاؤه والوسط الفني كله بالصدمة والقلق الشديد عليه، لكن ما زالت شائعات المرض تطارده من جديد.. وإليكم أبرز الشائعات التي تعرض لها الفنان:

1- إصابته بورم سرطاني جديد

تداول البعض شائعة حول إصابة الفنان بورم سرطاني جديد، لكنه قرر أن يطمئن جمهوره على سلامته ويضع حدا فاصلا للشائعات.

وكتب حلمي بالأمس، لمتابعيه على حسابه الرسمي على موقع Twitter تغريدة: "مساء الفل.. لا تصدقوا الشائعات.. انتشر خبر أنني مريض.. هذا خبر غير صحيح. أنا الحمد لله لست مريضا.. وأشكر كل الناس الذين اتصلوا بي ليطمئنوا عليا".

2- الطلاق

شائعة الطلاق دائما تلاحق النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، حيث اعتقد البعض أن الفنانين انفصلا بعد زواج دام لأكثر من 7 سنوات، ولكنهما أصرا على نفي الشائعة وكانا يظهران دائما في المناسبات الخاصة معًا.

حيث ظهر الزوجان معا في أحد المهرجانات، كما قالت "زكي" على حسابها على موقع "تويتر" إن الخبر مجرد إشاعة.

3- تراب الماس

تداول بعض المواقع خبر مشاركة الفنان، محمود عبد العزيز، لـ"حلمي" فيلما بعنوان "تراب الماس" مأخوذا عن رواية لأحمد مراد، وتم نشر أفيش للفيلم يظهر فيه "حلمي" واقفا خلف "عبد العزيز" الجالس على كرسي متحرك، لكن بعد كل هذه الشائعات، نفي "مراد" الأمر، مؤكدا أن الملصق الدعائي مجرد "فوتوشوب" ومشروع الفيلم ما زال في مرحلة الإنتاج.

4- مقاضاة رانيا يوسف

تناول بعض المواقع الإخبارية شائعة تخص الفنانة رانيا يوسف، في عام 2014، مفادها أنها ستقاضي "حلمي"، بسبب استبعادها من بطولة مسلسل "العملية ميسي"، حيث تفاجأت الممثلة باختيار الفنانة "بشرى" بدلاً منها، لكن "يوسف" نفت الخبر، مؤكدة أنها لم تقدم على مقاضاة أحد، ومهما حدث فإن "حلمي" زميل لها.

وأوضحت رانيا أنها لم تختلف مع حلمي، وأن اعتذارها جاء لانشغالها بأول بطولة مطلقة لها في مسلسل "الصندوق الأسود"، الذي أرادت أن تتفرّغ له وخاصة أنها كانت قد تعاقدت أيضًا على "السبع وصايا" وهو ما جعلها تعتذر عن "العملية ميسي" دون أن يحدث أيّ خلاف مع حلمي أو المخرج أو فريق العمل، كما لم تنزعج لقيام بشرى بالبطولة، لأنها في بعض الأحيان قد تشارك في بطولة عمل اعتذرت عنه نجمات أخريات، فهي لا تقيس الأمور بهذه المعايير، إذ إن الدور ينادي صاحبه.

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5- الشعب المصري من ذوي الاحتياجات الخاصة

نفى الفنان ما نسب إليه من تصريحات أهان فيها الشعب المصري في حال اختياره رئيسا عسكريا بقوله إنهم سيكونون من ذوي الاحتياجات الخاصة لو فعلوا ذلك، قائلًا: "على فكرة أنا عمري ما قولت إن الشعب المصري من ذوي الاحتياجات الخاصة لأني ببساطة مش من الأرجنتين. ما أنا واحد من الشعب ده. وأفتخر بكوني منه".

وتابع: "اللي زعلني حقيقي إن ممكن يكون فيه مصري قال إن الشعب المصري من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هما في الآخر أبوه وأمه واخواته وأهله وأصحابه وجيرانه، وبعدين من المخزي والعار إن حد يستخدم كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكأنها شتيمة، ذوي الاحتياجات الخاصة في قلوبنا وعلى رؤوسنا من فوق".

6- خلافات مع أحمد مكي

تم تداول وجود خلاف بين الفنان أحمد مكي، وأحمد حلمي في عام 2014، ونفى "مكي" هذا الخبر، وقال إنها مجرد شائعات، وأكد أنهما على تواصل دائم ولم تحدث أية خلافات بينهما، وأضاف أنه لم يعد يعير مثل هذه الشائعات اهتماما.

وأكد مكي أن ما يتداوله البعض حول غيرته من حلمي، شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلًا: "لم أشعر بأي يوم من الأيام بما يسمونه بالغيرة الفنية أو الحقد على شخص ما بسبب نجاحه، لأنني أنشغل طوال الوقت بنفسي وتحقيق أحلامي وطموحاتي التي أعمل من أجلها".

7- فصله من التليفزيون المصري

انتشرت أخبار عن قرار التليفزيون المصري فصل حلمي بسبب انقطاعه عن العمل لكونه موظفًا في التليفزيون منذ ما يزيد على الـ20 عاما، وصدر قرار الفصل لعدم ذهاب الفنان إلى العمل بالتليفزيون منذ سنوات، وهو ما نفاه محمود عبد السلام، رئيس القناة الفضائية المصرية تماما.

8- وفاته

في أعقاب انتشار خبر إصابته بمرض السرطان، تناول بعض المواقع الإخبارية خبر وفاة الفنان حلمي منذ عامين، ولكن السيناريست، تامر حبيب، نفى الشائعات التي ترددت عن وفاة حلمي بعد إجرائه عملية استئصال الورم الخبيث، موضحا أنه خضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة ورم سرطاني فقط.