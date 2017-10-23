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طريقة استخدام ماء الأرز لتجديد البشرة وتنظيفها

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مصراوي Masrawy

طريقة استخدام ماء الأرز لتجديد البشرة وتنظيفها

03:04 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

طريقة استخدام ماء الأرز لتجديد البشرة وتنظيفها

طريقة استخدام ماء الأرز لتجديد البشرة وتنظيفها

كتب - مصراوي:

قال فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر، إنه يمكن استخدام ماء الأرز كـ"تونيك للوجه"، حيث إنه يعمل على تجديد خلايا البشرة من ناحية ويتمتع بتأثير منعش من ناحية أخرى. حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح مالدينجر أن ماء الأرز يحتوي على المادة الفعالة "إينوزيتول"، والتي تعمل على تحفيز نمو الخلايا وتدفق الدم، وبالتالي تبدو المسام أصغر حجماً والبشرة أكثر نضارة وحيوية.

ويمكن استخدام ماء الأرز كغسول للوجه أو كتونيك للوجه بعد عملية التنظيف الأساسية للبشرة، حيث إنه يساعد على إزالة بقايا مستحضرات التنظيف.

ولتحضير ماء الأرز يتم نقع نصف كوب من الأرز في كوب من الماء المُقطّر وتركه طوال الليل، وفي اليوم التالي يتم إزالة الأرز بواسطة مصفاة. وكبديل يمكن غلي الأرز، ثم تصفية الماء.

ويمكن الاحتفاظ بماء الأرز على مدار 4 أو 5 أيام في مكان بارد، على أن يتم غمس قطعة قطنية فيه واستعمالها على الوجه والعنق.

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مصراوي Masrawy

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