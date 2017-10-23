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رئيسة موريشيوس تصل القاهرة

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مصراوي Masrawy

رئيسة موريشيوس تصل القاهرة

03:02 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

رئيسة موريشيوس تصل القاهرة

مطار القاهرة الدولى

كتب – طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي أمينة غريب رئيسة موريشيوس، قادمة من دبي في زيارة للبلاد لعقد عدة لقاءات مع المسئولين؛ في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن رئيس موريشيوس والوفد المرافق لها، وصلوا على رحلة للطيران القادمة من دبي، وتم استقبالها باستراحة رئاسة الجمهورية، وكان في استقبالها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري.

وتلتقي رئيس موريشيوس في زيارتها للقاهرة عددًا من المسئولين؛ لبحث الملفات المشتركة بين البلدين وتطوير العلاقات.​

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مصراوي Masrawy

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