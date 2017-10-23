رئيسة موريشيوس تصل القاهرة
رئيسة موريشيوس تصل القاهرة
03:02 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
مطار القاهرة الدولى
كتب – طه عبيد:
وصلت مطار القاهرة الدولي أمينة غريب رئيسة موريشيوس، قادمة من دبي في زيارة للبلاد لعقد عدة لقاءات مع المسئولين؛ في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن رئيس موريشيوس والوفد المرافق لها، وصلوا على رحلة مصر للطيران القادمة من دبي، وتم استقبالها باستراحة رئاسة الجمهورية، وكان في استقبالها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري.
وتلتقي رئيس موريشيوس في زيارتها للقاهرة عددًا من المسئولين؛ لبحث الملفات المشتركة بين البلدين وتطوير العلاقات.
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