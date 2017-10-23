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تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بمحافظ أسوان لمناقشة المشروعات التنموية

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مصراوي Masrawy

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بمحافظ أسوان لمناقشة المشروعات التنموية

02:59 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بمحافظ أسوان لمناقشة المشروعات التنموية

اجتماع بشان محافظة اسوان

كتب- محمد غايات:

بحث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، مع اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الهامة الجاري تنفيذها حاليًا بالمحافظة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الحرص على إتمام كافة المشروعات المفتوحة في مختلف القطاعات، وذلك وفق أولوية تراعي خصوصية الاحتياجات المتعلقة بكل محافظة وتعمل على تلبيتها.

وتناول الاجتماع مشروعات الإسكان بأسوان، وأشار المحافظ إلى الانتهاء من تنفيذ 7752 وحدة سكنية بحي الصداقة الجديدة جاري البدء في تسليمهم، بعد تذليل كافة المشكلات.

وفي مجال مشروعات الصرف الصحي، لفت المحافظ إلى طرح وزارة الإسكان محطة بلانة للمعالجة الثلاثية، مضيفًا أنه يتم حاليًا تنفيذ المعالجة الثلاثية بمحطتي كيما 1 و2 بطاقة 75 ألف متر مكعب/ يوم، كما يجري حالياً إنشاء محطة كيما 3 بطاقة 35 ألف متر مكعب/يوم، لتصبح الطاقة الإجمالية لمحطة كيما 110 ألف متر مكعب/يوم بنهاية هذا العام.

وفيما يتعلق بمشروعات المياه، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من مضاعفة قدرة محطة جبل شيشة والتي كانت تقدر بنحو 68 ألف متر مكعب/ يوم، الأمر الذي انعكس ايجابياً على توفير احتياجات مدينة أسوان بالكامل من المياه.

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مصراوي Masrawy

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