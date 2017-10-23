"الصحة": توفير 198 ألف حقنة "بنسيلين" طويل المفعول بالأسواق

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضخ 198 ألف "vial" أمبول من مستحضر بنسيلين طويل المفعول والذي يستخدم في علاج الحمى الروماتيزمية، بمستشفيات الوزارة وصيدليات الشكاوى والإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس ادارة شركة "أكديما"، في بيان اليوم الاثنين، أن تلك الدفعة تم ضخها من خلال شركة المهن الطبية للأدوية التابعة لأكديما، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على استيراد مليون حقنة بنسيلين، 100 ألف منها سيتم ضخها بداية الشهر المقبل.​