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الكدواني: تدمير "القوات الجوية" 8 سيارات دفع رباعي ليست الأولى

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مصراوي Masrawy

الكدواني: تدمير "القوات الجوية" 8 سيارات دفع رباعي ليست الأولى

02:57 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

النائب يحيى الكدواني

القاهرة- مصراوي:

أشاد النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتدمير القوات الجوية، منذ قليل، 8 عربيات دفع رباعي حاولوا اختراق الحدود الغربية، بالتزامن مع تمشيط ومداهمة قوات الأمن منطقة الواحات البحرية.

وأضاف "الكدواني" في تصريح لـمصراوي، أن هذه السيارات الـ8 وضعت نفسها في موضع الاشتباه، وأن هناك تشديدًا على مراقبة الحدود.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدروب الصحراوية تكون تحت سيطرة قوات الأمن؛ لمنع تسلل أي سيارات دفع رباعي من ليبيا، التي تعتبر مركز التنظيمات الإرهابية.

وأشار أن تلك الضربة، ليست الأولى التي تنفذها القوات الجوية ضد العناصر الإرهابية، وهي ضربة سليمة وقانونية، سواء كانت هذه السيارات مرتبطة بالحادثة الأخيرة، أو بمهربي أسلحة، أو عناصر متسللة للبلاد.

ولفت "الكدواني" إلى أن قطر تمول التنظيمات الإرهابية بأموال كبيرة، وهذه النوعية من السيارات تستخدمها التنظيمات والجماعات الإرهابية.

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مصراوي Masrawy

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