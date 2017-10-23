برلمان كتالونيا يبحث الخميس العقوبات الإسبانية المُحتملة

برشلونة- (د ب أ);

يعقد برلمان إقليم كتالونيا جلسة عامة، يوم الخميس، لبحث العقوبات المحتملة من جانب الحكومة المركزية الإسبانية، والتي تهدف لإنهاء مساعي الإقليم للانفصال.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم، الإثنين، أن متحدثًا باسم الائتلاف الحاكم الانفصالي في كتالونيا، أعلن عن الجلسة العامة الوشيكة في برشلونة عاصمة الإقليم.

يذكر أن العقوبات التي اقترحها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم السبت الماضي، تشمل عزل الحكومة الانفصالية في كتالونيا، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة شهور.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الشيوخ الإسباني في مدريد يوم الجمعة العقوبات المقترحة، والتي يمكن فرضها على الفور حال الموافقة عليها.

وتحدّدت العقوبات في إطار المادة 155 من الدستور الإسباني، والتي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي للإقليم في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة.

ولم تطبق المادة 155 أبدا على مدار 40 عاما من الديمقراطية في إسبانيا.