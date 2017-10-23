أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

برلمان كتالونيا يبحث الخميس العقوبات الإسبانية المُحتملة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلمان كتالونيا يبحث الخميس العقوبات الإسبانية المُحتملة

03:00 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

برلمان كتالونيا يبحث الخميس العقوبات الإسبانية المُحتملة

برلمان إقليم كتالونيا

برشلونة- (د ب أ);

يعقد برلمان إقليم كتالونيا جلسة عامة، يوم الخميس، لبحث العقوبات المحتملة من جانب المركزية الإسبانية، والتي تهدف لإنهاء مساعي الإقليم للانفصال.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم، الإثنين، أن متحدثًا باسم الائتلاف الحاكم الانفصالي في كتالونيا، أعلن عن الجلسة العامة الوشيكة في برشلونة عاصمة الإقليم.

يذكر أن العقوبات التي اقترحها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم السبت الماضي، تشمل عزل الحكومة الانفصالية في كتالونيا، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة شهور.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الشيوخ الإسباني في مدريد يوم الجمعة العقوبات المقترحة، والتي يمكن فرضها على الفور حال الموافقة عليها.

وتحدّدت العقوبات في إطار المادة 155 من الدستور الإسباني، والتي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي للإقليم في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة.

ولم تطبق المادة 155 أبدا على مدار 40 عاما من الديمقراطية في إسبانيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زعيم كتالونيا سيقفد كل سلطاته بموافقة البرلمان الإسباني على المادة

    أخبار

  • خارجية "كتالونيا": المسئولون في الإقليم لن يتبعوا الأوامر الصادرة

    أخبار

  • الخارجية تؤكد أهمية احترام الدستور الإسباني كأساس لحل أزمة إقليم

    أخبار

  • رئيس الوزراء الإسباني: يجب إقالة رئيس كتالونيا وحكومته

    أخبار

إعلان

6c375ceb84.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي