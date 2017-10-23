العراق يعتزم إعادة تأهيل الحقوق النفطية في كركوك

بغداد- (د ب أ):

أعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي اليوم، الإثنين، عزم الحكومة العراقية ووزارة النفط بالإسراع في إعادة تأهيل وتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك، الواقعة 250كم شمالي بغداد.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي، في بيان صحفي اليوم، "تم استقبال الرئيس التنفيذي لشركة Bp العالمية في الشرق الاوسط مايكل تاونسند ، وأن الوزارة عرضت على شركة Bp تفعيل التعاون السابق حول تطوير الحقول النفطية في كركوك، وبما يحقق زيادة في الانتاج النفطي تتجاوز معدلات 700 الف برميل باليوم".

وأعرب الوزير العراقي عن "أمله في التوصل الى اتفاق قريب مع الشركة العالمية لوضع خارطة طريق والبرامج والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Bp أن "الشركة تتمتع بعلاقات متميزة مع القطاع النفطي العراقي ، وأن الشركة مستعدة للتعاون مع الوزارة والحوارات مستمرة بهذا الصدد".

وأضاف أنه "تقرر تشكيل فريق عمل مشترك لتقييم ودراسة الوضع العام ، وتنظيم الزيارات واجراء المسوحات للحقول النفطية في المحافظة".

وأعادت وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي السيطرة على حقول كركوك الشمالية بعد أن سيطر عليها إقليم كردستان، بعد اجتياح داعش للمناطق الشمالية في يونيو عام 2014.