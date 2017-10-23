وزير داخلية بنجلاديش يزور ميانمار لمناقشة أزمة الروهينجا

دكا- (د ب أ):

غادر وزير داخلية بنجلاديش، أسد الزمان خان، دكا، اليوم الإثنين، متوجها إلى ميانمار لإجراء مباحثات بشأن إعادة مسلمي الروهينجا الذين عبروا إلى بنجلاديش.

وقال موفي الحق، المسؤول بوزارة الداخلية، إن الوزير يترأس وفدا مؤلف من 12 عضوا، سوف يقوم بإجراء مباحثات مع مسؤولين بارزين في ميانمار.

وكانت وكالات الإغاثة قد قدرت أن 603 ألاف من مسلمي الروهينجا عبروا الحدود منذ أغسطس الماضي عقب اندلاع أعمال عنف طائفية في ميانمار.

ومن المتوقع أن يوقّع خان اتفاقيتين بشأن إدارة الحدود مع ميانمار، بالإضافة إلى مناقشة قضية إعادة مسلمي الروهينجا، وذلك بحسب ما قاله المتحدث باسم الوزارة شريف محمود للصحفيين.