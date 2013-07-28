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مدرب أورلاندو: نحتاج لتحسين طريقة إنهاء الهجمات قبل مواجهة الأهلي

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مدرب أورلاندو: نحتاج لتحسين طريقة إنهاء الهجمات قبل مواجهة الأهلي مدرب أورلاندو: نحتاج لتحسين طريقة إنهاء الهجمات قبل مواجهة الأهلي

عبر روجر دي سا عن شعوره بالإحباط من خسارة فريقه يوم السبت أمام كايزر تشيفز 1-0 في مباراة كأس كارلينج قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل.

ويستضيف الأهلي الفريق الجنوب إفريقي يوم الأحد في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال دي سا بعد المباراة: "من الواضح أننا نشعر بالإحباط من الخسارة، ونحتاج للعمل على تحسين بعض الجوانب في أدائنا مثل إنهاء الهجمات فقد فشلنا في تسجيل هدف طوال 90 دقيقة".

واستدرك مضيفا "ولكننا الآن نذهب إلى وندرك مهمتنا الصعبة".

يذكر أن أورلاندو تعادل في المباراة الأولى له في مرحلة المجموعات مع ليوبار سلبيا.

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