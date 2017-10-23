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"بيطري بنها" تحدد مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي

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مصراوي Masrawy

"بيطري بنها" تحدد مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي

03:06 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الدكتور محمد أبوسالم عميد الكلية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وافق مجلس كلية الطب البيطري بجامعة بنها، في اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد أبوسالم عميد الكلية، على الجدول الزمني لامتحانات نصف العام، الذي عرضه الدكتور حسام فؤاد وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

وأضاف فؤاد أن الامتحانات ستبدأ يوم 5 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 13 نوفمبر، والامتحانات العملي تبدأ يوم 10 ديسمبر، لتنتهي في 18 ديسمبر، كما وافق المجلس على أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم 23 ديسمبر، وتنتهي 18 يناير.

وتقرر عقد امتحانات مواد التخلف في مختلف السنوات الدراسية، في اليوم التالي لانتهاء إجازة نصف العام الدراسي مباشرة، التي تبدأ في 20 يناير وحتى 2 فبراير أي في الثالث من فبراير وتنتهي في الثامن من نفس الشهر.

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