تحرير 80 محضر إشغال ومخالفة بناء في 5 قرى بالمنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا خلال الأسبوع الماضي، من تحرير 22 محضر إشغال ونظافة بقرية البرجاية، خلال حملات تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بهدف الحفاظ على الطريق العام، وفتح الطريق أمام المارة وتيسير حركة المرور.

وأوضح محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تركيب كشافات إنارة وصيانة بالطريق الدائري بدء من طريق "مصر - أسوان" حتى مدخل ماقوسة من الناحية الغربية، وتمكنت الوحدة المحلية من إزالة 80 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة من قرية بني محمد سلطان، وتم الموافقة على 36 طلبًا لتوصيل مرافق عامة.

وحررت الوحدة المحلية ـــ خلال حملة بقرية صفط الخمار، 25 محضرًا مخالفًا للقانون 119 ( بناء بدون ترخيص ) وإزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 10 قراريط و24 محضر إشغال طريق، كما تمكنت في قرية بني أحمد الغربية من تحرير 9 محاضر مخالفة بناء وإشغال طريق وإزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية والموافقة على 15 طلبًا لتوصيل مرافق عامة، وإزالة ورفع 20 طن مواد صلبة وقمامة.