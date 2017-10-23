أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحرير 80 محضر إشغال ومخالفة بناء في 5 قرى بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير 80 محضر إشغال ومخالفة بناء في 5 قرى بالمنيا

03:04 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

تحرير 80 محضر إشغال ومخالفة بناء في 5 قرى بالمنيا

الوحدة المحلية بالمنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا خلال الأسبوع الماضي، من تحرير 22 محضر إشغال ونظافة بقرية البرجاية، خلال حملات تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بهدف الحفاظ على الطريق العام، وفتح الطريق أمام المارة وتيسير حركة المرور.

وأوضح محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تركيب كشافات إنارة وصيانة بالطريق الدائري بدء من طريق " - أسوان" حتى مدخل ماقوسة من الناحية الغربية، وتمكنت الوحدة المحلية من إزالة 80 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة من قرية بني محمد سلطان، وتم الموافقة على 36 طلبًا لتوصيل مرافق عامة.

وحررت الوحدة المحلية ـــ خلال حملة بقرية صفط الخمار، 25 محضرًا مخالفًا للقانون 119 ( بناء بدون ترخيص ) وإزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 10 قراريط و24 محضر إشغال طريق، كما تمكنت في قرية بني أحمد الغربية من تحرير 9 محاضر مخالفة بناء وإشغال طريق وإزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية والموافقة على 15 طلبًا لتوصيل مرافق عامة، وإزالة ورفع 20 طن مواد صلبة وقمامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

    أخبار

  • إطلاق اسم الشهيد "السيد محمد معالي" على مدرسة بالشرقية

    أخبار

  • بالصور.. غلق 3 مصانع طوب ملوثة للبيئة بالبحيرة

    أخبار

  • 130 محضرا ضد مستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

    أخبار

إعلان

3778f13e7c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)