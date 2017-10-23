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تحرير 59 محضرا تموينيا في حملة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تحرير 59 محضرا تموينيا في حملة بالوادي الجديد

02:54 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

تحرير 59 محضرا تموينيا في حملة بالوادي الجديد

مديرية تموين الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت مديرية تموين الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملات مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة مباحث بالمحافظة.

صرح بذلك المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، قائلاً: "إن الحملات أسفرت، تحرير 52 محضرًا، ومخالفة تموينية متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات للعاملين داخل منشآت، دون حمل شهادة صحية ومحاضر نقص أوزان في مخابز مدعمة، ومخالفات لمخابز أنتجت خبزًا ليس مطابقًا للمواصفات، وكذلك محاضر لمحلات تجارية عرضت مواد غذائية خارج المحل.

وقال السيد لـ"مصراوي"، إنه تم تحرير محاضر رسمية بالمخالفات التي رصدتها الحملة، وجرى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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