تحرير 59 محضرا تموينيا في حملة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت مديرية تموين الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملات مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بالمحافظة.

صرح بذلك المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، قائلاً: "إن الحملات أسفرت، تحرير 52 محضرًا، ومخالفة تموينية متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات للعاملين داخل منشآت، دون حمل شهادة صحية ومحاضر نقص أوزان في مخابز مدعمة، ومخالفات لمخابز أنتجت خبزًا ليس مطابقًا للمواصفات، وكذلك محاضر لمحلات تجارية عرضت مواد غذائية خارج المحل.

وقال السيد لـ"مصراوي"، إنه تم تحرير محاضر رسمية بالمخالفات التي رصدتها الحملة، وجرى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.