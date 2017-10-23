بالصور.. "رتش وعشش فراخ" بمركز شباب في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

على مساحة 12 قيراطًا، بمركز شباب قرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، تعدى أهالي بالقرية على مركز الشباب والملعب الرئيسي الخاص به، من خلال إقامة "مبانٍ صغيرة، لاستخدامها في أغراض خاصة بهم، وإقامة مقلب قمامة لإلقاء مخلفات البناء وروث المواشي.

"مركز شباب قرية الورق الأهالي تعدوا على مساحة منه وبنوا عليها عشش فراخ وبط وتحول لمقلب قمامة وروث المواشى"، يقول "حاتم عبد الله محمد"، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية الورق، واصفًا خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، الحالة الحالية لمركز شباب هذه القرية، وما حدث له جراء التعديات على جزء من مساحته، من قبل الأهالي.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية الورق: "مجلس إدارة أسبق لمركز الشباب، اشترى قطعة أرض مساحتها 12 قيراطًا، من أحد أبناء القرية، ويقيم حاليًا بمدينة كفر الشيخ، بمبلغ مالي قدره 84 ألف جنيه، وذلك لضمها لمركز الشباب لتخصيصها ملعب كرة قدم، علمًا بأن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، سددت هذا المبلغ وجرى استلامها بمحضر رسمي، ومستندات تدل على ذلك.

وأشار مكرم إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الشباب، إلى أنه بعد اندلاع ثورة 2011، فوجئت إدارة مركز الشباب بتعدي أبناء عمومة البائع الذي اشترت منه مديرية الشباب والرياضة قطعة الأرض عليها من خلال بناء مباني صغيرة لاستخدامها في أغراض شخصية لهم وحاولنا مرارًا وتكرارًا إقناعهم أنها تتبع مركز الشباب، ولكن دون جدوى.

وأكد حسين مصطفى مدير النشاط الرياضي بمركز الشباب لـ"مصراوي"، أن أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب، توصلوا للأسباب الحقيقية، التي أدت إلى قيام هؤلاء الأهالي، بالتعدي والبناء على قطعة الأرض المذكورة وتتضمن وجود خلافات في الميراث بين البائع لقطعة الأرض وأبناء عمومته، معلنين استيلائهم عليها وعدم الانصياع لصوت العقل بأنها لا تخصهم.

وكشف حمادة عطا الصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، عن صدور قرار إزالة لتلك التعديات، حمل رقم 49 لسنة 212، وعلى الرغم من صدور هذا القرار والذي مضى عليه 5 سنوات، إلا أنه لم ينفذ حتى وقتنا هذا، مناشدًا اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ بالتدخل، وإصدار توجيهاته لمركز شرطة سيدي سالم، بتنفيذ قرار الإزالة.

من جانبه، أكد رأفت يوسف، نائب رئيس الوحدة المحلية، لمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، والقائم بأعمال رئيس المركز والمدينة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذا الأمر، سوف يجري بحثه مع رئيس الوحدة المحلية لقرية الورق بشأن تنفيذ قرار الإزالة والوقوف على أسباب عدم تنفيذه، موضحًا أنه سوف يجري تنسيقًا مع الشرطة لتنفيذ قرار الإزالة فورًا، لوثبت أنه واجب التنفيذ ومعاقبة أي متخاذل أو مقصر في عدم تنفيذه إلى الآن.