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10 سنوات سجن مُشدد لعامل هشم رأس زوجته بـ"الشاكوش" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

10 سنوات سجن مُشدد لعامل هشم رأس زوجته بـ"الشاكوش" بالشرقية

02:51 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، عامل، بالسجن المُشدد لمدة 10 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 10657 جنايات أبو كبير لسنة 2017، المقيدة برقم 355 كلي شمال الزقازيق لسنة 2017، بقتل زوجته بدائرة مركز أبو كبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، بلاغًا بالعثور على جثة "سيدة. ع. أ. ع" ربة منزل، مقيمة بمنشأة رضوان، غارقة في دمائها داخل غرفة نومها بمسكنها.

بالانتقال وسؤال نجلة المجني عليها "خلود. ع. س. م" 21 عامًا، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، أشارت إلى أن والدها هو القاتل؛ حيث أنها سمعت أصوات عالية تأتي من غرفة نوم والدتها، وحينما ذهبت إلى هناك وجدت والدها ممسكًا بـ"شاكوش" ووالدتها غارقة في دمائها.

وتبين من التحريات الجنائية، أن المتهم "عطية. س. م. الـ. ع" 58 عامًا، عامل، مُقيم بمنشأة رضوان، استل سكينًا وأمسك شاكوش، وانهال على المجني عليها، أثناء نومها، طعنًا وضربًا حتى فارقت الحياة.

وجرى ضبط المتهم وبحيازته الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وكمية من أقراص "الترامادول" المُخدر بقصد التعاطي، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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