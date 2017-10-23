"تعليم القليوبية": حل أزمة مقام في فناء مدرسة بطوخ

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن لجنة مشتركة من المديرية، ومجلس مدينة طوخ، وإدارة الجبانات بالمحافظة، نجحت في حل أزمة مقام الشيخ "مرعي"، المتواجد داخل فناء مدرسة الشهيد خالد حسانين، وتوصلت إلى نقل المقام وفصله عن المدرسة، وإقامة بوابة حديدية له دون المساس به.

وأوضح "عجلان" أن المقام موجود في المنطقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، والمدرسة مقامة منذ الستينيات، وتخضع حاليًا للترميم والإحلال والتجديد، وهي فرصة لفصل المقام ونقله، استجابة لشكوى الأهالي وأولياء الأمور التي تقدموا بها إلى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، الذي قرر تكليف الأجهزة المعنية بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتقرر نقل المقام والذي يطلق عليه الأهالي اسم مقام الشيخ مرعي.

وقال عامر الشيخ، أحد أقارب صاحب المقام، إن الشيخ "مرعي" جده، كان أحد أولياء الله الصالحين، ومدفون في هذا المكان منذ مايزيد عن 300 عام قبل بناء المدرسة، حيث كانت المنطقة بالكامل مقابر، مشيرًا إلى أنه جرت محاولة لنقل المقابر في الستينيات لبناء المدرسة، ولكن لم يستطع أحد نقل المقام حيث كانت تتعرض المعدات للكسر، لذلك تم الابقاء على المقام، ورفع باقي المقابر، وبعد مفاوضات سيجري فصل المقام عن المدرسة، في مبني مستقل.

وأضاف حسان السعيد، من أهالي القرية، أن القائمين على المقام يقومون بالذهاب إليه ليلًا، عقب انتهاء اليوم الدراسي، ويمارسون طقوسهم على ضوء الشموع ويتبركون به، مشيرًا إلى أنه عند تطوير المبنى الجديد بالمدرسة عثر المقاول على رفات بعض البشر وعظام ودماء، وتم جمعها ودفنها في المقابر.

وقال محمد خيري رئيس مدينة طوخ، إنه تدخل لحل المشكلة، وعقد جلسة عرفية مع أقارب الشيخ مرعي، لبحث رفع المقام من المدرسة، مضيفًا أنهم رفضوا في البداية، ولكن تم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بحيث يتم إقامة غرفة حول المكان وفصله عن المدرسة.