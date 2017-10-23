«الشئون الدينية»: مشروع قانون تجريم الكراهية وعدم ازدراء الأديان أولويتنا

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طالب أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بضرورة الاسراع في مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذي انتهت اللجنة منه في دور الانعقاد الثاني، وسرعة عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وسرعة إصداره.

وأكد نواب اللجنة أن قضية تجديد الخطاب الديني على رأس أولوياته، وأن اللجنة ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وبعض الوزارات الأخرى، لاستكمال الجهود المبذولة في هذا الصدد، وأنها تجهز لمؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة عن تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف والإرهاب.

وطالب أعضاء اللجنة بتكثيف الزيارات الميدانية في ضوء اختصاصات اللجنة سواء إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، أو إلى المعاهد والجامعات الأزهرية، وكذلك لوزارة الأوقاف وإداراتها بمختلف المحافظات وللمساجد وغيرها.

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وأكد النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن اللجنة قامت بعدة زيارات ميدانية خلال دور الانعقاد الثاني سواء للمساجد الأثرية المهملة أو للمناطق الأزهرية ببعض المحافظات.

وأشار العبد، إلى أن مشروع قانون تجريم الكراهية وعدم ازدراء الأديان سيكون ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، فهو يصب في إطار تجديد الخطاب الديني وفي صالح المجتمع والحفاظ على وحدته وتماسكه -على حد قوله- مؤكدا أنه سيكون هناك تنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء والمؤسسات الإعلامية.