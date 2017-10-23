الإسماعيلية: حظر هدم المباني القديمة إلا بموافقة اللجنة الفنية

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عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اجتماعا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم مدير عام الإسكان، وسعاد حامد مدير عام الشؤن القانونية، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لآعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار المحافظ، لحصر جميع القصور والفيلات ذات الطابع والطراز المعمارى المميز على مستوى المحافظة وتصنيفها.

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يرأس اللجنة الدكتور عصام الدين بدران عميد كلية هندسة جامعة قناة السويس، وتضم فى عضويتها نخبة كبيرة من أساتذة الجامعة والاستشارين والأثريين والمتخصصين، وخلال الاجتماع أصدر المحافظ قرارا بعدم استصدار أى رخصة أو تصريح هدم لأي مبنى قديم بالإسماعيلية إلا بعد العرض مركزيا على اللجنة الفنية بالمحافظة وموافقة التخطيط العمرانى والشئون القانونية.