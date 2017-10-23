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القوات الجوية تدمر 8 عربات محملة بالأسلحة قرب الحدود الغربية

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القوات الجوية تدمر 8 عربات محملة بالأسلحة قرب الحدود الغربية القوات الجوية تدمر 8 عربات محملة بالأسلحة قرب الحدود الغربية

التحرير

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نجحت القوات الجوية، اليوم الاثنين، في إحباط محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، وتدمير سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة، وفقًا لما أعلنته القوات المسلحة. 

وقالت القوات المسلحة، فى بيان لها: إن "العملية أسفرت عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها".

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وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية .

وأضاف أن ذلك يأتي تزامنًا مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات، واستمرارًا للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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التحرير

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