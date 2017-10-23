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بيان عاجل بـ«النواب» حول ضياع 10 مليارات جنيه مخصصة لتنمية الصعيد

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بيان عاجل بـ«النواب» حول ضياع 10 مليارات جنيه مخصصة لتنمية الصعيد بيان عاجل بـ«النواب» حول ضياع 10 مليارات جنيه مخصصة لتنمية الصعيد

التحرير

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تقدم النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذي حصلت عليه من البنك الدولى، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف الشريف في البيان العاجل، خلال الجلسة العامة اليوم، الاثنين، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح بمحافظات الصعيد.

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وأوضح أن مشكلات الوزراء لا يمكن أن يدفع ثمنها الشعب المصري، وطالب بحضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار لتوضيح حقيقة إنفاق تلك الملايين. 

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التحرير

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