ترامب وآبي يتفقان على زيادة الضغوط ضد كوريا الشمالية

طوكيو- أ ش أ:

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على العمل سويا من اجل زيادة الضغوط على كوريا الشمالية.

أعلن ذلك ياسوتشي نيشيمورا نائب رئيس مجلس الأمناء الياباني ، وقال في تصريحه الذي نقله موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي ، إن ترامب أجرى محادثة هاتفية مع آبي بعد فوز الأخير باكتساح في الانتخابات العامة، ليفوز بتفويض آخر بعد خمس سنوات في السلطة.

وقال نيشيمورا أن آبي وترامب اتفقا على لعب الجولف سويا خلال زيارة الرئيس الأمريكي الأولى لليابان في 5 نوفمبر المقبل.