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برلين تستعد لبيع ثلاث غواصات ألمانية لإسرائيل

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مصراوي Masrawy

برلين تستعد لبيع ثلاث غواصات ألمانية لإسرائيل

02:26 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

برلين تستعد لبيع ثلاث غواصات ألمانية لإسرائيل

برلين تستعد لبيع ثلاث غواصات ألمانية لإسرائيل

برلين- (د ب أ):

تمهد الألمانية الطريق للصفقة المتعثرة منذ فترة طويلة، والمتعلقة ببيع ثلاث غواصات ألمانية لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم، الإثنين، في برلين إنه من المخطط توقيع اتفاقية حكومية اليوم لإقرار الدعم المالي من الحكومة الألمانية للصفقة، موضحًا أن الاتفاقية السرية تخص إسهام الحكومة الألمانية في تمويل الصفقة.

وتدعم ألمانيا صفقة توريد غواصات لإسرائيل، والتي تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار يورو، من منطلق مسؤوليتها الخاصة تجاه أمن دولة إسرائيل.

وتتعلق الصفقة بثلاث غواصات من شركة "تيسن كروب" للأنظمة البحرية الألمانية. وكان مكتب المستشارية أوقف الصفقة بسبب شبهات تتعلق بالحصول على رشاوى.

وقال متحدث باسم الحكومة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التحقيقات بتهمة الفساد في إسرائيل حول هذه الصفقة، كانت ضمن المحاور المطروحة في المفاوضات، مضيفا أن الحكومة الألمانية راعت "كافة وجهات النظر المتعلقة بهذا الأمر في الاتفاق".

يذكر أن المحققين الإسرائيليين، المعنيين بمكافحة الفساد ، ألقوا القبض على عدد من المسؤولين الإسرائيليين في إطار التحقيق في الفضيحة من بينهم الوكيل السابق لمجموعة TKMS في إسرائيل، ميكي جانور، والذي وافق على أن يدلي بشهادته في القضية كشاهد ملك.

وألقت السلطات الإسرائيلية القبض المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير سابق في إطار التحقيق في القضية.

وكان نتنياهو قد وقع اتفاقا إطاريا في أكتوبر من عام 2016، لشراء الغواصات الثلاثة من "تيسن كروب"، في خطوة مخالفة لرأي وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي آنذاك. ولم يتم الاشتباه في نتنياهو في التحقيق.

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