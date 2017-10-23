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القبض على أمين شرطة مفصول ينصب على المواطنين داخل مجمع تراخيص عبود

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مصراوي Masrawy

القبض على أمين شرطة مفصول ينصب على المواطنين داخل مجمع تراخيص عبود

02:24 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

القبض على أمين شرطة مفصول ينصب على المواطنين داخل مجمع تراخيص عبود

القبض على أمين شرطة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت مباحث مرور القاهرة القبض على أمين شرطة مفصول، يزاول أعمال نصب وسمسرة على جمهور المترددين عقب إيهامهم بأنه من العاملين بالوحدة وقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "علاء الدين م س"، 31 سنة، أمين شرطة "مفصول" سبق اتهامه في قضيتي "نصب"، وألقى القبض عليه اثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور شبرا "عبود" ينصب على المواطنين ويوهمهم، بأنه من العاملين في الوحدة وقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل تقاضي مبالغ مالية.

عثرت أجهزة الأمن على أوراق استخراج رخصتي قيادة مع المتهم شرع في استخراجهم لعاطلين، وقالا إنهما تعرفا على المتهم عقب إيهامهما بقدرته على استخراج رخصتي قيادة لهما مقابل مبلغ 500 جنيه للرخصة الواحدة.

بمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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