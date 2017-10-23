الأهلي يطرح تذاكر مباراة نهائي إفريقيا خلال 72 ساعة

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قال وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، إن السيستم الإليكتروني الخاص بدخول مباراة الأهلي والنجم الساحلي، سجل دخول 54 ألف لاستاد «برج العرب» بالإسكندرية، موضحًا أنها الميزة التي قدمها النظام الإليكتروني بإمكانية معرفة عدد الجماهير داخل الملعب.

وأضاف «مهدي» في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: "عقب مباراة النجم تم اجتماع المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وجمال عبد الباري، مدير الأمن، وشيرين شمس، المدير التنفيذي، في ملعب برج العرب للحديث عن المباراة النهائية".

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وأوضح: "في خلال 72 ساعة سيتم الانتهاء من كافة التذاكر والتصاريخ الخاصة بمباراة الوداد في نهائي البطولة".



وسحق النادي الأهلي، ضيفه النجم الساحلي التونسي، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعب برج العرب، في إياب دور الأربعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وفاز النجم الساحلي على الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 إلا أن المارد الأحمر رد بقوة بسداسية تاريخية، مكنته من التأهل للمباراة النهائية بعد غياب 4 أعوام كاملة.