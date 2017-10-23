كوبر يعلن عن قائمة المحترفين استعدادا للقاء غانا

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أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، عن قائمة اللاعبين المحترفين المقرر استدعاؤهم، لمعسكر الفراعنة، استعداداً لمواجهة غانا يوم 12 نوفمبر المقبل، فى الجولة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.



وضمت القائمة الأسماء الأتية: عصام الحضرى من التعاون السعودى ، ومحمد عبدالشافى أهلى جدة السعودى ، وأحمد حجازى ويست بروميتش الإنجليزى ، ومحمد الننى أرسنال الإنجليزى ، ومحمد صلاح ليفربول الإنجليزى وعمر جابر بازل السويسرى وأحمد كوكا سبورتنج براجا البرتغالى ومحمود كهربا اتحاد جدة السعودى وكريم حافظ لانس الفرنسى ومحمود تريزيجيه قاسم باشا التركى ، ورمضان صبحى ستوك سيتى وسام مرسى ويجان إنجلترا وأحمد المحمدى أستون فيلا وعمرو جمال بيدفيست الجنوب أفريقى ، وعمرو وردة لاعب اتروميتوس اليوناني وعمرو مرعي لاعب النجم الساحلي التونسي.

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بينما تم استبعاد مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لصفوف فريق التعاون السعودي.

و كان اتحاد الكرة قد تلقى خطاباً من نظيره الغانى يفيد بإقامة مباراة غانا ومصر فى الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة لتصفيات أفريقيا كأس العالم 2018 بروسيا، بمدينة كيب كوست بدلاً من كوماسى، وذلك لأسباب فنية خاصة بملعب بابا يارا بكوماسى، وتبعد مدينة كيب كوست، عن العاصمة أكرا نحو 160 كيلومتراً، وينتظر اتحاد الكرة رد الاتحاد الدولى فيفا على قرار نقل المباراة وتقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غانا، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.



وسافر إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، إلى غانا اليوم الاثنين، لتفقد فنادق الإقامة والملعب الذى يستضيف مواجهة المنتخبين يوم 12 نوفمبر المقبل، ويعود لهيطة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، حيث اعتاد أن يسبق بعثة الفراعنة فى أى بلد لإنهاء ترتيبات الإقامة وكافة التجهيزات لتذليل أى عقبات أمام بعثة منتخبنا.



يذكر أن المنتخب الوطني سيلتقي بنظيره الإمارات في مباراة ودية في اطار الاستعدادات لمباراة غانا والمقرر غقامتها 12 من الشهر القادم.