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عماد وحيد عن انتخابات الأهلي: «لن أتسابق مع قوى شر»

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عماد وحيد عن انتخابات الأهلي: «لن أتسابق مع قوى شر» عماد وحيد عن انتخابات الأهلي: «لن أتسابق مع قوى شر»

التحرير

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كشف عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن أسباب عدم خوضه انتخابات النادي المقبلة، لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء.

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وغاب اسم عماد وحيد، عن قائمة محمود طاهر الرئيس الحالي للأهلي، والذي يشارك في الانتخابات بقائمة تحمل اسم "حكومة الأهلي".
 
وقال وحيد، في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: "لا يمكن أن أدخل صراع على السلطة في النادي الأهلي، ولا يمكن أن أتسابق مع قوى شر تحاول العبث بتاريخ النادي، وليس لدي مساحة للاهتمام بمصلحتي الشخصية".
 
وتابع وحيد: «الأهلي مكان التقي فيه بمن أحب بكل مشاعر الحب والانتماء، ولذلك قررت الاكتفاء بما حققته الفترة الماضية».
 
وأكمل عضو المجلس: "ليس من الضروري أن نتصارع جميعًا على السلطة في الأهلي، ولا أعلم سر الخناقة داخل النادي، ولن أتحدث عن ما فعلته في القلعة الحمراء".
 
كما رفض وحيد وصف ما حققه فريق كرة القدم بالإنجاز بعد التتويج بالدوري والكأس والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
 
وأوضح: "على المستوى الشخصي أتحفظ على كلمة إنجازات تحققت داخل النادي، ولكنها استحقاقات فالنادي الأهلي أعطى الجميع الكثير، وأعطانا كأعضاء جمعية عمومية شرف عضويته".
 
واختتم عضو الأهلي: "لم أتوقع أن يفوز الأهلي بستة أهداف على النجم الساحلي، وأكثر ما أسعدني هو روح اللاعبين وإحساسهم بالمسؤولية تجاه جماهيرهم وناديهم، ومع كل هدف كنت أشعر أن الله لن يخذل هؤلاء اللاعبين".

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التحرير

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