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مقتل قيادي من المعارضة السورية في مواجهات مع داعش قرب دمشق

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مصراوي Masrawy

مقتل قيادي من المعارضة السورية في مواجهات مع داعش قرب دمشق

02:19 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مقتل قيادي من المعارضة السورية في مواجهات مع داعش قرب دمشق

أرشيفية

دمشق- (د ب أ):

أفاد قيادي فلسطيني في دمشق بمقتل زكريا الموعد، أحد أبرز قادة فصيل "أكناف بيت المقدس" اليوم، الإثنين، في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

وقال القيادي الفلسطيني، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية "قتل اليوم زكريا الموعد أحد قادة أكناف بيت المقدس، الذي يسيطر على أجزاء من مخيم اليرموك في مواجهات مع تنظيم داعش".

ويعتبر فصيل اكناف بيت المقدس من أقوى فصائل المعارضة السورية، وأغلب عناصره من الفلسطينيين، ويسيطر على أجزاء من مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق .

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