مسؤولة كردية: تأجيل انتخابات كردستان لعدم وجود مرشحين

بغداد- أ ش أ:

أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان، هندرين محمد، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما هو مزمع في الأول من نوفمبر المقبل ، مشيرة إلى أن السبب يرجع إلى عدم تقديم الأحزاب السياسية أي مرشحين.

ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية عن هندرين قولها "إن اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد "، مشيرة إلى أن المهلة المحددة لتقدم المرشحين انتهت الأسبوع الماضي، وجرى تمديدها حتى اليوم.

كانت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان قد أعلنت منذ أيام عن تعليق إجراءاتها لعملية الانتخابات البرلمانية في الإقليم.