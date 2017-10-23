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القبض على 7 سوريين أثناء محاولتهم التسلل إلى تونس

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مصراوي Masrawy

القبض على 7 سوريين أثناء محاولتهم التسلل إلى تونس

02:17 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

القبض على 7 سوريين أثناء محاولتهم التسلل إلى تونس

القبض على 7 سوريين أثناء محاولتهم التسلل إلى تونس

تونس- أ ش أ:

ألقت وحدات الحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية، القبض على 7 سوريين عقب اجتيازهم للحدود الجزائرية خلسة، ومحاولتهم التسلل إلى الأراضي التونسية في المنطقة الحدودية التابعة لولاية القصرين وسط غربي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم، الاثنين، إن النيابة العامة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن هؤلاء السبعة.

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مصراوي Masrawy

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