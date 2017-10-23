الرئيس اللبناني يؤكد أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية

بيروت- (د ب أ):

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، الإثنين، مع حاكم أستراليا العام بيتر كوسجروف، أهمية التوصل الى حلول سياسية للأزمة السورية، وضرورة إيجاد حلّ لأزمة النازحين السوريين.

وقال عون، في مؤتمر صحفي مع كوسجروف بعد لقاء جمعهما اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، إنه أطلع ضيفه على "مطلب لبنان في أن يكون مركزا دولياً معتمدا من الأمم المتحدة، لحوار الأديان والحضارات والأعراق".

وأضاف "طلبنا دعم استراليا في الدفاع عن حقوقنا المشروعة في المحافل الدولية من دون أن نغفل ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومنها 1701".

وتابع الرئيس عون "إننا توافقنا على ضرورة تفعيل علاقاتنا الثنائية على مختلف الصعد، وتطوير آليات التعاون في كافة المجالات، وفق دينامية متجددة".

من جهته، أشار حاكم استراليا إلى "أننا تناولنا مدى اتّساع وعمق العلاقة بين أستراليا ولبنان، التي ترتكز على روابط اجتماعية واسعة النطاق.

وقال "عبّرت عن امتنان أستراليا للدور المهم الذي لعبه المهاجرون اللبنانيون في تنمية أمتنا".

وكان حاكم استراليا العام بدأ، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى لبنان.