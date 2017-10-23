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إحالة 4 من العاملين بالوحدات الصحية في المنوفية

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مصراوي Masrawy

إحالة 4 من العاملين بالوحدات الصحية في المنوفية

02:34 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

إحالة 4 من العاملين بالوحدات الصحية في المنوفية

هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إحالة 2 من العاملين بالوحدة الصحية بالعراقية، و2 من العاملين بالوحدة الصحية، ببشتامي، لترك العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لفرق الإشراف والمتابعة، على الوحدات الصحية بالمدينة، حيث تبين ترك الموظفين لعملهم في أوقات العمل الرسمية.

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