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لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 215 متهما بـ"كتائب حلوان" لـ 14 يناير

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مصراوي Masrawy

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 215 متهما بـ"كتائب حلوان" لـ 14 يناير

02:15 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

محاكمة 215 متهما بكتائب حلوان

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاثنين، تأجيل محاكمة 215 متهما - بينهم 140 - بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لـ 14 يناير.

وجاء قرار التأجيل لمرافعة النيابة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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مصراوي Masrawy

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