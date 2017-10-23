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20 ديسمبر.. الحكم على 6 متهمين في أحداث عنف دار السلام

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مصراوي Masrawy

20 ديسمبر.. الحكم على 6 متهمين في أحداث عنف دار السلام

02:12 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

20 ديسمبر.. الحكم على 6 متهمين في أحداث عنف دار السلام

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مُحاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ "أحداث عنف دار السلام"، والمقيدة برقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام، لجلسة 20 ديسمبر للحكم.

والمتهمين فيها هم أحمد سيد محمد بيومي، وحمدي حمدان مبارك، ويوسف أحمد رمضان، وعبد الرحمن المدني عبد الوهاب، ومحمد ناجي عبد الفتاح، وإبراهيم عادل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وبسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا

وجهت نيابة جنوب القاهرة الكلية للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال اكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الاخوان الارهابية التي اتخذت من الارهاب وسيلة لتنفيذ اطماعها وجرائمها الارهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير للأمن والسلم العام و تعريض سلامة المجتمع و مصالحه و امنه للخطر.

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مصراوي Masrawy

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