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"إسماعيل" يشهد اجتماع "اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا"

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مصراوي Masrawy

"إسماعيل" يشهد اجتماع "اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا"

02:32 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

القاهرة- مصراوي:

​شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وقائع الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقي.

وتستضيف القاهرة الاجتماع، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن 54 دولة على مستوى القارة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء الأفارقة.

وعلى هامش الاجتماع، التقى رئيس الوزراء بالدكتورة سارة آجبور، رئيس المفوضية العامة للعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

ورحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بالمفوضة الأفريقية معربًا عن تطلعه للتوصيات الإيجابية التي ستخرج بها جلسات الاجتماع، ومؤكدًا على أهمية الشراكة الفاعلة بين مختلف دول القارة، للارتقاء بالتعليم وتهيئة المناخ الجاذب للنهوض بمجالات البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية.

من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأفريقي على اهتمام الاتحاد بتعظيم الاستفادة من موارد وامكانيات القارة الأفريقية في دفع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم التنسيق والتعاون بين كافة الدول داخل القارة والعمل على زيادة تبادل الخبرات المشتركة في هذا الصدد.​

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مصراوي Masrawy

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