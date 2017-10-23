حسين زين لمصراوي: لا مساس بالحقوق المالية للعاملين في ماسبيرو

كتب- مصطفى المنشاوي:

طمأن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، العاملين بماسبيرو أنه لا مساس بحقوقهم المالية والمهنية‏، قائلا‏:‏ "لا يمكن لأحد أن يتعرض لدخلهم المالي المطابق"‏.

وأضاف زين في تصريح لـمصراوي، أن الهيئة تسعى لتحقيق العدالة بين جميع العاملين في ماسبيرو، فلا مساس بأحد على الإطلاق وما يشاع أن ثمة مساس باقتصاد العاملين أو بدخلهم ليس صحيحا.

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