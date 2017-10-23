مسئول بالبيئة: نجحنا بملف السحابة السوداء و"هنرفع إيدنا منه 2019"

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إن نسبة تجميع قش الأرز هذا العام أقل من الأعوام السابقة، ولكن هذا لايرجع لتقاعسنا عن العمل وإنما لخلق سوق لبيع القش وحدوث تبادل بين المنتج والمستهلك، دون اللجوء إلى دعم الوزارة، والبيع بعد انتهاء الموسم.

وأكد، أن هذا يعتبر مؤشرًا إيجابيًا؛ لأن هدف الوزارة خلق سوق لبيع القش وعدم لجوء الفلاح إلى حرقه.

وأضاف "رخا" في تصريحات خاصة لمصرواي، أن النجاح الذي تحقق بجعل قش الأرز سلعة وخلق سوق له، يرجع لنجاح الوزارة في تحقيق ذلك، والدور الفعال الذي قامت به على مدار الأعوام السابقة وحتى الآن، فهناك أكثر من 600 شخص بذلوا مجهودًا خرافيًا لنجاح هذه المنظومة.

وأكد رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، أنه إذا ظل العمل هكذا على مدار العامين القادمين يمكن للوزارة أن تتخارج من هذا الملف بحلول عام 2019، ويصبح قش الأرز مثله مثل باقي السلع له سوق وثمن يُباع به.

ولفت "رخا" إلى أن الوزارة كان دورها مساعدًا ومعاونًا، إلى أن ينشأ هذا السوق، كما أن هناك مؤشرات جيدة على أن هذا السوق بدأ يتكون هذا العام، بدليل أن كمية القش التي تم بيعها مباشرة ضعفي ما تم تجميعه من قبل الوزارة.

وأشار، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إلى أن هناك دليلًا آخر على نجاح المنظومة، وهو أن مؤشر نوعية الهواء جيد، لم تسجل محطات الرصد على مستوى الجمهورية نسب متغيرة عن المسموح بها وفقا للقانون، إلا في أيام معينة، وكان سببها رياح قادمة من الجنوب.

وأكد، أن النتائج في الأيام العادية مؤشرها جيد في حدود المسموح به ونوعية الهواء جيدة جدا ولا يوجد أي نوبات تلوث للهواء حتى الآن ويتبقى في الموسم حوالي 15 يومًا.​