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شيخ الأزهر لمصابي حادث الواحات: الشعب المصري يقدر تضحياتكم وبسالتكم

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر لمصابي حادث الواحات: الشعب المصري يقدر تضحياتكم وبسالتكم

02:10 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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كتب ــ محمود مصطفى:

زار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين، مستشفى الشرطة بالعجوزة؛ للاطمئنان على مصابي قوات الأمن خلال حادث الواحات، مشيدا ببسالتهم وشجاعتهم في مواجهة الإرهابيين.
وشدد الإمام الأكبر على أن الشعب المصري أجمع يقدر ما يبذله رجال الشرطة والقوات المسلحة من دماء وتضحيات غالية من أجل دحر عصابات الإرهاب، التي تروع الآمنين وتستهدف أمن واستقرار .

وأكد الإمام الأكبر على مساندة الأزهر الشريف للشرطة والجيش في مواجهة الإرهاب الخبيث، مشددًا على أن تلك العصابات الإجرامية لن تتمكن من كسر إرادة الشعب المصري، الذي سيتمكن من خلال وحدته وتكاتفه مع مؤسسات الدولة من هزيمتها وإفشال مخططاتها الهدامة.

من جانبهم، أعرب رجال الشرطة المصابون عن سعادتهم وتقديرهم البالغ لتلك الزيارة الكريمة من الإمام الاكبر، مؤكدين أنها تشد من أزرهم وترفع من روحهم المعنوية، وتزيدهم إصرارا على العودة مجددًا إلى مواقعهم في مواجهة تلك العصابات، فور تماثلهم للشفاء.

حضر الزيارة، الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والقاضي محمد عبدالسلام المستشار الدستوري والقانوني لشيخ الأزهر، والدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.​

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