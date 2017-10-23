"عبدالعال" رافضًا التصويت على استقالة "فؤاد": كأن لم تكن

كتب- أحمد علي:

رفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب التصويت على استقالة النائب محمد فؤاد نائب العمرانية بعدما طالب عدد من النواب التصويت عليها .

وقال عبد العال خلال الجلسة الصباحية اليوم، إن النائب تقدم بسحب استقالته والاعتذار عنها، وسحب أسبابها، وبالتالي أصبح الأمر في حكم "كأن لم يكن" .

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن تقدم النائب محمد فؤاد عضو المجلس عن حزب الوفد، بطلب استقالته من البرلمان، كان نتيجة ثورة غضب وفي وقت التهبت فيه المشاعر، ولكننا لابد أن نعود للعقل والحكمة.

وأضاف، في كلمته بالجلسة العامة، لذلك باسمى وباسم الحزب أطالب المجلس بقبول طلب النائب بالعدول عن الاستقالة. ​