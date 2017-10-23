"عبدالعال" رافضًا التصويت على استقالة "فؤاد": كأن لم تكن
"عبدالعال" رافضًا التصويت على استقالة "فؤاد": كأن لم تكن
02:07 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
النائب محمد فؤاد
كتب- أحمد علي:
رفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب التصويت على استقالة النائب محمد فؤاد نائب العمرانية بعدما طالب عدد من النواب التصويت عليها .
وقال عبد العال خلال الجلسة الصباحية اليوم، إن النائب تقدم بسحب استقالته والاعتذار عنها، وسحب أسبابها، وبالتالي أصبح الأمر في حكم "كأن لم يكن" .
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن تقدم النائب محمد فؤاد عضو المجلس عن حزب الوفد، بطلب استقالته من البرلمان، كان نتيجة ثورة غضب وفي وقت التهبت فيه المشاعر، ولكننا لابد أن نعود للعقل والحكمة.
وأضاف، في كلمته بالجلسة العامة، لذلك باسمى وباسم الحزب أطالب المجلس بقبول طلب النائب بالعدول عن الاستقالة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
النائب محمد فؤاد يسحب استقالته بسبب "تيران وصنافير"
-
"تشريعة النواب" تقر قانون "التدليس ومراقبة الأغذية"
-
"المؤتمر" ينتهى من مشروع قانون "حق الشهيد"
-
برلماني لوزير التعليم: أخشى ألا تتوافق خطوات التطوير مع الواقع
إعلان
إعلان