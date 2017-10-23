منها عمر البطارية.. 6 أساطير غير صحيحة عن السيارات الكهربائية

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تثار دومًا العديد من الأساطير والاتهامات التي قد تبدو غير مدعمة بأساسات قوية عن السيارات الكهربائية على مستوى العالم، والتي بات يفضلها عن العديد من الموديلات التي تعمل بالوقود المحروق، خاصة أنها تراعي أقصى درجات الالتزام بالبيئة النظيفة، ولا تضخ نفس كميات ثاني أكسيد الكربون الملوث للهواء.

وفي هذا السياق، يفند موقع "كلين تكنيكا" المتخصص في تغطية الاكتشافات ذات التأثير المحدود على الطبيعة، عددا من الروايات غير الحقيقية عن السيارات الكهربائية..

حجم الانبعاثات

تتهم دومًا عملية تصنيع السيارات الكهربائية بأنها تضخ كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وذلك على الرغم من كون السيارات نفسها تحافظ على نظافة البيئة، والحقيقة أن المصانع التي تعمل على تشغيل المركبات وتصنيعها مجهزة بشكل كامل بالكهرباء ولا تعمل بأنواع الوقود الملوثة للبيئة.

البطارية قنبلة بيئية

تواجه البطاريات اتهامات بأنها قنبلة موقوتة للبيئة، خاصة أنها تتكون من مواد يصعب تحليلها، والحقيقة أن النسبة الأغلب والأصعب من البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية تحتوي على مواد يمكن إعادة تدويرها بشكل كبير، وهو الأمر الذي يتنافى مع تلك الادعاءات غير المستندة إلى أسس علمية.

الجسيمات

تطلق السيارات الكهربائية أثناء العمل نوعين من الجسيمات، بعضها صغير للغاية يمكن أن يدخل إلى الجسم عبر الرئتين، وأخرى لا يمكنها ذلك، ويمكن لأجهزة الجسم التعامل بشكل سلس مع كافة الجسيمات التي تدخل عن طريق سريانها في الدم وإخراجها في صورة براز أو بول، وهو ما لا يشكل أزمة واضحة للجسم.

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وسائل المواصلات

تزعم بعض الروايات عن السيارات الكهربائية، أنها السبب وراء عزوف الجمهور عن استخدام المواصلات العامة، والحقيقة أن الدراسات قالت "5% فقط" من مشتري السيارات الكهربائية هم الذي لا يفضلون الاعتماد على وسائل المواصلات العامة، وهو ما يتعارض مع تلك النظرية.

أعداد السيارات

تُتهم السيارات الكهربائية بأنها السبب في زيادة أعداد المركبات في الشوارع، إلا أن الدراسات أثبتت استخدام 30% من مستخدمي السيارات في العالم للطراز الكهربائي بدلا من المركبات التي تعمل بالوقود المحروق، وهي نسبة كبيرة، إذا ما علمنا بأن عمر السيارات الكهربائية في العالم لا يتجاوز 10 سنوات.

عمر البطارية

تتناول العديد من الروايات غير الصحيحة بعض الادعاءات بشأن عمر البطارية العملي أثناء السير، حيث تشير بعض الأقاويل إلى عدم قدرتها على الاستمرار لفترات طويلة في العمل، إلا أن الدراسات التي أثبتت استخدام سيارة نيسان ليف الكهربائية الخالصة في العمل التجاري "تاكسي"، يفند تلك الادعاءات، لا سيما أنها قادرة على إبقاء 75% من شحن البطارية بعد السير لمسافة 150 كم.