غير مرتبطة وتدرس جراحة الأسنان.. 10 معلومات عن «إيريس» ملكة جمال الكون

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وصلت "إيريس" ملكة جمال الكون لعام 2016، اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة الدولي، فى زيارة لمدة أسبوع للترويج للسياحة، ومن المقرر أن تبدأ ملكة جمال الكون جولتها فى مختلف أنحاء الجمهورية، كما ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق القاهرة فى الساعة الخامسة مساء اليوم لتشرح أسباب قدومها لمصر وما ستتضمنه جولاتها، ومن المقرر أن تزور الإسكندرية وعدد من المحافظات.

ويستعرض موقع "التحرير لايف" فى التقرير التالي عددا من المعلومات عن ملكة جمال الكون "إيريس"..

1- "إيريس ميتينير"، فرنسية الجنسية، وغير مرتبطة.

2- ولدت فى مدينة "ليل" بفرنسا فى 25 يناير 1993.

3- تستعد للحصول على درجة علمية فى جراحة الأسنان.

4- فازت بلقب ملكة جمال منطقة "نور بادو كاليه" فى 2015.



5- انتخبت ملكة لجمال فرنسا عام 2016.

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6- تجاوزت مصاعب الحياة، متفوقة بذلك على جميع المتسابقات والبالغ عددهن 85 متسابقة من أنحاء العالم فى مسابقة ملكة الكون.

7- حصلت على لقب ملكة جمال الكون لعام 2016 فى 29 يناير الماضي فى مانيلا بالفلبين.

8- ثاني فرنسية تحصل على لقب ملكة جمال الكون، بعد "كرستيان مارتل" التي توجت باللقب عام 1953.

9- أول أوروبية تحصل على لقب ملكة جمال الكون منذ عام 2002.

10- مهتمة بشأن الهجرة، وصرحت فى لقاءات تليفزيونية بأنها تفتخر بحدود فرنسا المفتوحة، حيث قالت: "في فرنسا نريد أن نحصل على أكبر قدر ممكن من العولمة، ونحن نريد أن نحصل على أكبر قدر ممكن من الناس، ربما في يوم من الأيام قد يتغير، ولكن لدينا الآن حدود مفتوحة، فإن وجود حدود مفتوحة يسمح لنا بالسفر أكثر من خلال العالم، ومعرفة المزيد حول ما يوجد هناك فى العالم".