أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

غير مرتبطة وتدرس جراحة الأسنان.. 10 معلومات عن «إيريس» ملكة جمال الكون

Google+ Print
غير مرتبطة وتدرس جراحة الأسنان.. 10 معلومات عن «إيريس» ملكة جمال الكون غير مرتبطة وتدرس جراحة الأسنان.. 10 معلومات عن «إيريس» ملكة جمال الكون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصلت "إيريس" ملكة جمال الكون لعام 2016، اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة الدولي، فى زيارة لمدة أسبوع للترويج للسياحة، ومن المقرر أن تبدأ ملكة جمال الكون جولتها فى مختلف أنحاء الجمهورية، كما ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق القاهرة فى الساعة الخامسة مساء اليوم لتشرح أسباب قدومها لمصر وما ستتضمنه جولاتها، ومن المقرر أن تزور الإسكندرية وعدد من المحافظات.

ويستعرض موقع "التحرير لايف" فى التقرير التالي عددا من المعلومات عن ملكة جمال الكون "إيريس"..

1- "إيريس ميتينير"، فرنسية الجنسية، وغير مرتبطة.

2- ولدت فى مدينة "ليل" بفرنسا فى 25 يناير 1993.

3- تستعد للحصول على درجة علمية فى جراحة الأسنان.

4- فازت بلقب ملكة جمال منطقة "نور بادو كاليه" فى 2015.

صورة أرشيفية


5- انتخبت ملكة لجمال فرنسا عام 2016.

شاهد أيضا

6- تجاوزت مصاعب الحياة، متفوقة بذلك على جميع المتسابقات والبالغ عددهن 85 متسابقة من أنحاء العالم فى مسابقة ملكة الكون.

7- حصلت على لقب ملكة جمال الكون لعام 2016 فى 29 يناير الماضي فى مانيلا بالفلبين.

صورة أرشيفية

8- ثاني فرنسية تحصل على لقب ملكة جمال الكون، بعد "كرستيان مارتل" التي توجت باللقب عام 1953.

 9- أول أوروبية تحصل على لقب ملكة جمال الكون منذ عام 2002.

10- مهتمة بشأن الهجرة، وصرحت فى لقاءات تليفزيونية بأنها تفتخر بحدود فرنسا المفتوحة، حيث قالت: "في فرنسا نريد أن نحصل على أكبر قدر ممكن من العولمة، ونحن نريد أن نحصل على أكبر قدر ممكن من الناس، ربما في يوم من الأيام قد يتغير، ولكن لدينا الآن حدود مفتوحة، فإن وجود حدود مفتوحة يسمح لنا بالسفر أكثر من خلال العالم، ومعرفة المزيد حول ما يوجد هناك فى العالم".

Insta-story-Iris-Mittenaere-itineraire-d-une-reine-de-beaute

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»