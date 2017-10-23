أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 27 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 27 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

02:12 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

  • عرض 11 صورة

    ad7f8f1a36.jpg

  • عرض 11 صورة

    31b91f60fb.jpg

  • عرض 11 صورة

    89c2d0bc6b.jpg

  • عرض 11 صورة

    4581da93ce.jpg

  • عرض 11 صورة

    f971782740.jpg

  • عرض 11 صورة

    4467474ca9.jpg

  • عرض 11 صورة

    e3a3d25f4c.jpg

  • عرض 11 صورة

    22fb50be1e.jpg

  • عرض 11 صورة

    46f4296c4f.jpg

  • عرض 11 صورة

    799d798035.jpg

  • عرض 11 صورة

    5dd02fae98.jpg

إعادة الألبوم

طلاب

الألبوم التالى

طلاب "تمريض ونوعية" المنصورة يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواحات

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، عن إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 22 قيراطًا و6 أسهم بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أن الوحدة المحلية نفذت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بطما بإزالة تلك المخالفات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

    أخبار

  • بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يعزيان في شهيد الواحات

    أخبار

  • محافظ سوهاج يحيل واقعة منع صيدلانية من دخول المديرية للنيابة الإدارية

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 27 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

    أخبار

إعلان

c6cd6f7a15.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي