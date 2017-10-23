قرار جديد من النيابة بشأن جماهير "الأهلي" المقبوض عليهم في مباراة "النجم"

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت نيابة العامرية أول في الإسكندرية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 28 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي بضمان محل إقامتهم، وحجز 2 آخرين لحين وصول تحريات المباحث.

وألقت قوات الأمن المكلفة بتأمين مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، أمس الأحد، القبض على 30 من جماهير النادي الأهلي، لاتهامهم بحيازة تذاكر مزورة للمباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

وفي سياق ذاته، قال المحامي الحقوقي محمد حافظ، إن نيابة العامرية ثان تحقق مع 3 مشجعين آخرين، ولم يصدر قرار بشأنهم حتى الآن.

وفاز النادي الأهلي على فريق النجم الساحلي التونسي، بنتيجة "6-2" في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب.

وتأهل النادى الأهلي- بهذه النتيجة- لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي البطولة، بعدما حسم الفوز في مجموع مباراتيه مع النجم الساحلي بنتيجة "7-4".