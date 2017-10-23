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ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة بالشرقية

02:04 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة بالشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

نجح ضباط مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، في ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات "المغشوشة" بدائرة مركز فاقوس.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو "عبد الكريم.ع.م" 42 عامًا، صاحب مصنع لتعبئة زيوت السيارات، مُقيم بناحية عزبة "نعمان العرين" بفاقوس؛ لإدارته المصنع بدون تراخيص من الجهات المختصة.

وتبين قيام المتهم بالغش والتدليس، حيث يقوم بتجميع زيوت سيارات سابقة الاستخدام ومنتهية الصلاحية، وتعبئتها في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة لعدد من كبرى الشركات المتخصصة في المجال.

جرى ضبط المتهم وبحوزته "8 براميل زيوت سابقة الاستخدام ومنتهية الصلاحية، و24 جركن زيوت سيارات مُقلدة، و500 جركن فارغ بغطاء، و2 ماكينة لحام، وميزان رقمي، و4 أقماع مختلفة الأحجام لزوم التعبئة" بإجمالي مضبوطات 1720 لتر زيوت.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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