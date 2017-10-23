القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة بورسعيد، القبض، اليوم الإثنين، على عامل بإحدى المدارس الابتدائية للتحقيق في واقعة اتهامه بالتحرش بطفلة بالصف الأول الابتدائي.

وحرّر ولي أمر تلميذة، المحضر رقم 2688 لسنة 2017، إداري قسم شرطة المناخ، يتهم فيه عاملًا بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بالتحرش بابنته.

وألقى ضباط قسم شرطة المناخ، القبض على المتهم للتحقيق في الواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.