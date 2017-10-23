النائب محمد فؤاد يسحب استقالته بسبب "تيران وصنافير"
النائب محمد فؤاد يسحب استقالته بسبب "تيران وصنافير"
02:05 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
النائب محمد فؤاد
كتب- أحمد علي:
قال النائب محمد فؤاد، إن استقالته من مجلس النواب، لم تكن مزايدة أو بحثا عن الشو الإعلامي، مضيفًا: "لم أتوقف عن ممارسة العمل البرلماني؛ احتراما للبرلمان والمجلس ولمن انتخبوني" .
وأضاف خلال الجلسة العامة: "لم أنكر نشاط ومجهود البرلمان ولم أتطرق إلى الجانب التشريعي؛ لأنه يقوم بدوره على أكمل وجه".
وقال فؤاد: "شرفت بالتعامل مع النواب في اللجان النوعية ".
واختتم: "استجابةً لما لمسته من رئيس البرلمان والنواب والجماهير التي انتخبتني أعلن سحب استقالتي".
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