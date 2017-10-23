النائب محمد فؤاد يسحب استقالته بسبب "تيران وصنافير"

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد فؤاد، إن استقالته من مجلس النواب، لم تكن مزايدة أو بحثا عن الشو الإعلامي، مضيفًا: "لم أتوقف عن ممارسة العمل البرلماني؛ احتراما للبرلمان والمجلس ولمن انتخبوني" .

وأضاف خلال الجلسة العامة: "لم أنكر نشاط ومجهود البرلمان ولم أتطرق إلى الجانب التشريعي؛ لأنه يقوم بدوره على أكمل وجه".

وقال فؤاد: "شرفت بالتعامل مع النواب في اللجان النوعية ".

واختتم: "استجابةً لما لمسته من رئيس البرلمان والنواب والجماهير التي انتخبتني أعلن سحب استقالتي".​